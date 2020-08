Siena, sorpreso senza mascherina: insulta i carabinieri e li minaccia: denunciato

25 agosto 2020 a

a

a

A Siena più controlli delle forze dell’ordine nel centro storico sul rispetto dell’uso delle mascherine, in particolare in Piazza del Campo, via di Salicotto e piazza del Mercato.

Il 21 agosto carabinieri di Siena hanno denunciato per resistenza e oltraggio un giovane sorpreso mentre passeggiava senza mascherina, il quale si opponeva al controllo, ingiuriando e minacciando il personale. L’uomo veniva trovato in possesso di un coltello di genere non consentito, venendo deferito per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Inoltre, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, il 23 agosto veniva controllato un giovane, sempre dai militari, a bordo di un autobus urbano in stato di evidente alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche. L’interessato aveva molestato una ragazza, compiendo atti osceni. Il soggetto veniva denunciato per ubriachezza molesta, disturbo alle persone e atti osceni in luogo pubblico.