Banca Mps, operazione di finanziamento da dieci milioni ai re della ceramica

25 agosto 2020

Panariagroup Industrie Ceramiche spa ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione di finanziamento a lungo termine di 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie di Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo.

Panariagroup è uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e di lusso, impiega oltre 1700 dipendenti, conta sei stabilimenti produttivi (tre in Italia, due in Portogallo e uno negli Stati Uniti) e ha chiuso il 2019 con 382 milioni di euro di fatturato.

Il supporto di Banca Mps, in abbinamento alle altre linee di credito circolanti, consentirà all’azienda il perseguimento degli obiettivi industriali e commerciali nonostante la complicata situazione economica dovuta all’emergenza Covid-19, che Panariagroup ha affrontato sin dall’inizio con flessibilità e proattività.

“Affrontiamo questa fase di ripartenza - ha commentato Emilio Mussini, presidente di Panariagroup - con energia e visione. In questo senso la partnership con Mps ci offre ulteriore slancio per il nostro percorso”. “Siamo lieti di supportare la ripartenza di Panariagroup, azienda leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti”, ha dichiarato Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace. “Anche con questa operazione Mps vuole offrire un supporto concreto al territorio in questa fase di emergenza del nostro Paese - ha affermato Maurizio Bai, responsabile direzione rete di Banca Mps – In particolare questo finanziamento è finalizzato a sostenere gli investimenti di una primaria realtà imprenditoriale del distretto ceramico in un’ottica di maggiore salubrità e sostenibilità dei suoi prodotti. Questi interventi sono importanti soprattutto in questo momento per rafforzare la competitività sui mercati esteri e contribuire alla ripresa della filiera produttiva collegata, allo sviluppo dell’economia regionale e nazionale”.