Toscana, Berlusconi sceglie Massimo Mallegni: è lui il nuovo commissario di Forza Italia

24 agosto 2020 a

a

a

In Toscana è il senatore Massimo Mallegni il nuovo commissario regionale di Forza Italia dopo le dimissioni del parlamentare Stefano Mugnai. ”Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai sensi dell’art 19 comma 4 e 27 comma 1 dello statuto, in seguito alle dimissioni da coordinatore regionale di Stefano Mugnai, ha nominato il senatore Massimo Mallegni ommissario di Forza Italia per la regione Toscana – si legge in una nota – Nel ringraziare il coordinatore uscente per l’impegno profuso, esprime l’augurio di un proficuo lavoro al nuovo commissario”. Toccherà a lui, dunque, gestire il partito anche nella fase complessiva della campagna elettorale delle regionali.