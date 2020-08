Palio di Siena, le sarte delle contrade realizzeranno le mascherine anti Covid

24 agosto 2020 a

Palio di Siena, le contrade si mettono a realizzare mascherine. L’iniziativa si concretizza attraverso il progetto “Città dei mestieri”, il laboratorio pensato dai rioni per tornare a dare vivacità a quelle attività artigiane che nelle contrade ci sono sempre state e nel tempo sono state portate avanti, come la realizzazione delle bandiere, dei tamburi, delle calzamaglie e così via. L’obiettivo nella fase iniziale sarà quello di realizzare circa ottanta mascherine alla settimana, i dispositivi di protezione verranno distribuiti nelle contrade. A realizzare le mascherine saranno le sarte. Una iniziativa che arriva proprio nel momento in cui aumentano i timori per la fase 2 del Covid.