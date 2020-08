Il guru di Montepulciano giovedì davanti al giudice. Gli avvocati: "La setta non esiste"

24 agosto 2020 a

a

a

L'uomo di Siena di 46 anni, ritenuto la guida spirituale dell'associazione con base a Montepulciano, sarà interrogato dal gip di Firenze giovedì 27 agosto. Ad accompagnarlo davanti al giudice saranno i due difensori, Luigi Paganelli del foro di Monza, e Michele Vaira del foro di Foggia. I legali hanno fatto richiesta delle copie degli atti, due faldoni molto densi di pagine. “Andremo a Firenze - ha assicurato l'avvocato Paganelli - a spiegare tutto quello che abbiamo capito di questa vicenda. Riteniamo che la misura cautelare non sia necessaria, la setta non esiste”. L’avvocato Paganelli sottolinea di voler collaborare con l'autoritá giudiziaria e di non essere interessato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, specificando che le accuse contestate "sono eccessive rispetto ai dati di fatto".