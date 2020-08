Siena, i ladri colpiscono ancora. Un furto in abitazione a Sovicille: i proprietari erano in vacanza

24 agosto 2020 a

Ladri in azione. Hanno forzato il cancello d’ingresso dell'abitazione e poi una porta finestra, sono entrati all’interno dell’appartamento in località Barontoli, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena, ed hanno fatto razzia degli oggetti in oro trovati nei cassetti della camera da letto. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari quando sono tornati dalle ferie. Si moltiplicano, nelle ultime settimane, i colpi messi a segno nelle abitazioni ed anche le segnalazioni di auto sospette. Nei giorni scorsi l’allarme era scattato sia in Valdichiana che in Valdorcia. Un paio di colpi erano stati registrati a Montalcino, ma anche nella zona della Valdarbia nei dintorni di Campriano.