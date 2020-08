Siena, vendeva giochi in Piazza del Campo: multato commerciante abusivo

21 agosto 2020 a

A Siena continuano i controlli della polizia municipale per il contrasto del commercio abusivo in centro. L’ultimo episodio è avvenuto in Piazza Del Campo, nella giornata di mercoledì 19 agosto. Un cittadino pakistano era intento a vendere alcuni oggetti, soprattutto alcuni tipi di giochi luminosi di quelli che si lanciano in aria. Quando gli agenti del comando di Siena sono intervenuti hanno potuto verificare che il cittadino straniero era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la vendita ambulante. L’uomo è stato quindi sottoposto alla relativa sanzione amministrativa ed è stata anche sequestrata la merce che stava vendendo, peraltro dal modesto valore commerciale.