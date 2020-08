Incendio Suvignano, video al setaccio. Il rogo non è accidentale

Susanna Guarino 21 agosto 2020 a

a

a

A Siena proseguono le indagini sull’incendio che martedì notte ha distrutto un capannone di duemila metri quadrati nella tenuta di Suvignano, provocando un danno di oltre 800 mila euro. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza sia di enti pubblici che di privati, nel raggio di molti chilometri. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti. Un lavoro certosino, che richiederà molti giorni. Incrociando il passaggio dei mezzi ripresi dai filmati nei luoghi più lontani fino ai pressi della strada che costeggia la proprietà di Suvignano, si cerca di stabilire chi sia transitato nella zona nell’orario in cui è divampato l’incendio. Dovranno poi essere sentiti tutti i proprietari delle auto ritratte nei video.

L’area, dove sorge il capannone ormai ridotto ad un ammasso di macerie, non era invece sottoposta a video sorveglianza. Il procuratore della Repubblica Salvatore Vitello, che coordina le indagini insieme al sostituto Serena Manicucci, ritiene comunque che la pista da seguire sia quella dell’incendio di origine dolosa, come dichiarato al Corriere di Siena, escludendo comunque la matrice mafiosa o di associazioni a delinquere.

Quello che gli inquirenti escludono è che il rogo sia scoppiato accidentalmente. Non esistono, nei pressi della struttura, sorgenti di calore o fili elettrici che possano aver provocato una scintilla o un corto circuito. Così come, dai rilievi effettuati, si esclude che il rogo possa essere stato causato da una cicca caduta da un’auto in transito, in quanto la strada è distante circa duecento metri e la vegetazione circostante la struttura non è stata interessata dall’incendio. Per il momento l’area interessata dall’incendio è ancora posta sotto sequestro. “L’attività dell’azienda agricola comunque prosegue normalmente” ha spiegato l’agronomo della tenuta, Giacomo Baffetti.