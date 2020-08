Coronavirus, i timori per il rientro degli studenti all'Università

Gennaro Groppa 21 agosto 2020 a

“Vogliamo che tutti i nostri studenti tornino da ottobre nelle aule universitarie”. Torna a ribadire questo concetto il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. Ovviamente il ritorno nelle aule universitarie, e il discorso vale per ogni tipo di istituto scolastico, dipenderà e dovrà confrontarsi con quella che sarà la situazione tra qualche settimana nel Paese, vista anche la nuova crescita che si sta registrando in Italia relativamente ai contagi da Covid-19. Prende sempre più corpo il timore di una nuova ondata di ritorno del Coronavirus.

Recentemente il rettore Frati ha commentato il sistema della didattica a distanza, affermando che comunque “ha salvato l’anno accademico 2019/20 e ha consentito agli atenei di non generare ritardi nelle carriere degli studenti”. Senza questo sistema telematico non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati resi pubblici dall’ateneo, con un numero di appelli di esame superiore rispetto a quanto avvenuto nello stesso periodo del 2019 e con lo stesso numero di studenti laureati.

“L’esperienza della didattica a distanza durante il lockdown – ha detto ancora Frati – costituirà un bagaglio di conoscenze molto importante sia per venire incontro alle esigenze degli studenti internazionali e di tutti quelli che saranno impossibilitati a venire a Siena, evitando così di perderli, sia come potenziale utile ad integrazione della didattica tradizionale. A pandemia conclusa non vedo necessaria la totale duplicazione della didattica in aula e via streaming, mentre credo che sia importante una riflessione su come gli strumenti digitali possano rendere le lezioni frontali più interessanti e più efficaci sul piano dell’apprendimento e della verifica”.

“C’è grande desiderio di un ritorno alla didattica in aula – ha aggiunto il rettore – e così faremo, in piena sicurezza, all’ateneo di Siena, salvo clamorosi peggioramenti della situazione epidemiologica”. Infine, sui numeri delle pre-immatricolazioni: “Sono numeri che ci danno soddisfazione, i dati sono veramente incoraggianti. Nonostante la situazione che stiamo vivendo in Italia e nel mondo tanti giovani scelgono la città di Siena e la sua università per venire a studiare e a formarsi”.