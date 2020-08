Università di Siena, il rettore Frati: "Due nuove scuole di specializzazione in medicina"

Gennaro Groppa 21 agosto 2020 a

L’Università degli studi di Siena avrà due nuove scuole di specializzazione di area medica: Oncologia medica e Ortopedia. Con queste l’ateneo cittadino arriverà a 30 scuole di specializzazione di indirizzo medico, centrando l’obiettivo posto qualche tempo fa. Filtra al riguardo grande soddisfazione dalle stanze del rettorato, con l’area medica della storica università senese che conferma la propria rilevanza. Non è l’unico elemento di soddisfazione nell’ateneo cittadino: un altro dato positivo è quello del numero degli studenti che hanno effettuato le preiscrizioni, un dato identico a quello di un anno fa. Ciò avviene nonostante il Covid, e quindi nonostante le difficoltà del periodo e le complessità che si incontrano nell’effettuare spostamenti. Il numero delle pre-immatricolazioni è lo stesso del 2019 sia per quel che concerne gli studenti italiani che per gli studenti stranieri.

Rettore Francesco Frati, come commenta l’attivazione delle due nuove scuole di specializzazione?

"Questo è il risultato della programmazione e degli investimenti effettuati insieme dall’Università degli studi di Siena e dall’azienda ospedaliero-universitaria senese al fine di raggiungere quelli che sono i requisiti minimi necessari per l’accreditamento, penso al numero di docenti richiesto e al record scientifico che è necessario. Stimo parlando di un grande risultato, il giusto traguardo per un lavoro che è stato impostato tempo fa".

In questo modo l’ateneo senese arriva addirittura a 30 scuole di specializzazione di area medica accreditate.

"Ne abbiamo trenta accreditate e oltre a queste ce ne sono altre nelle quali collaboriamo con altri atenei, soprattutto quelli toscani di Firenze e di Pisa. La collaborazione con gli altri atenei toscani va avanti ormai da tempo ed è il frutto anche di una sinergia e di una spinta che parte dalla Regione. Quello che viene fatto è un lavoro di condivisione. Se per Malattie infettive siamo incardinati a Firenze, ad esempio, per Dermatologia è Pisa ad essere incardinata a Siena. Si mettono insieme le forze per raggiungere il risultato".

A livello nazionale è previsto quest’anno un aumento significativo del numero di borse a disposizione in area medica, non è così?

"A livello nazionale le borse aumenteranno del 70% grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal governo. Nel 2019 le borse erano 8.000, quest’anno diventeranno 13.400. L’obiettivo è quello di avere un maggior numero di medici formati, dopo che si è evidenziata una carenza in questo settore. Molti dicono e scrivono che già adesso siamo in ritardo se si considera il picco di pensionamenti che c’è stato e che è previsto per i prossimi anni. E per formare un nuovo medico servono degli anni. Credo che le discipline dove si avrà un incremento maggiore saranno quelle che sono state maggiormente coinvolte dalla pandemia del Coronavirus, quindi penso all’Emergenza-urgenza, alla Rianimazione, alle Malattie respiratorie, alle Malattie infettive e agli anestesisti".

E a Siena cosa succederà?

"Verosimilmente ci aspettiamo anche a Siena un aumento delle borse a disposizione almeno del 70%. Lo scorso anno le borse sono state 186, tra le quali 152 ministeriali e 34 regionali. Aspettiamo a breve il dato definitivo da parte del ministero che speriamo possa arrivare a confermare un aumento significativo in questo senso".

Per l’ateneo senese è certamente un’estate intensa.

"Sì, stiamo vivendo un’estate intensa e abbiamo vissuto anche una primavera intensa. I dati raccolti e divulgati relativi al periodo dal primo marzo al 7 agosto ci riempiono di soddisfazione. Abbiamo concluso la sessione estiva con un +10% di appelli di esame, tra quelli in presenza e quelli telematici a distanza, e con lo stesso numero di laureati. Ciò ci consente di dire che gli sforzi fatti dai docenti e dalla struttura tecnica hanno prodotto un risultato importante. Non possiamo negare che ci sia stato qualche disagio legato all’effettuazione di esami in via digitale, tuttavia adesso possiamo dire che la situazione che tutti abbiamo vissuto negli ultimi mesi non ha prodotto dei rallentamenti nelle carriere universitarie dei nostri studenti. E in una situazione di eccezionalità come quella che stiamo vivendo questo non era un traguardo scontato o facile da raggiungere".

Si può dire che l’Università di Siena è stata pronta ad affrontare questa emergenza?

"Visti gli sforzi fatti e anche i numeri e i risultati raggiunti penso di sì, credo che si possa dire che l’ateneo ha risposto prontamente all’emergenza".