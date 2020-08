Siena, Mens Sana in C Silver con il Costone

20 agosto 2020 a

a

a

Adesso è ufficiale: la Mens Sana giocherà in serie C Silver. Il Comitato regionale della Fip, infatti, ha annunciato alla società di viale Sclavo il riposizionamento nel secondo campionato toscano per importanza, ricevendo la disponibilità da parte della dirigenza biancoverde. Questo significa derby cittadino con l'ambizioso Costone.

"Siamo felici ed orgogliosi - commenta il direttore generale Riccardo Caliani. - Ritengo che durante lo scorso campionato abbiamo dimostrato sul campo di meritare la promozione. La disponibilità di un posto in C Silver ci ha poi spinto ad accettare questa sfida, saltando la serie D che avremmo affrontato con obiettivi di primato, consapevoli che la stagione che ci attende sarà molto difficile. Ci tengo a ringraziare la Polisportiva che è stata pronta ad accogliere al volo questa opportunità concessaci, manifestando fin dall’inizio la volontà di proseguire, nonostante il blocco imposto dal Covid-19, un progetto di graduale e sostenibile crescita della sezione basket".

Le avversarie delle due senesi Mens Sana e Costone saranno: Dany Quarrata, Audax Carrara, Folgore Fucecchio, Juve Pontedera, Livorno basket, Valdera Capannoli, Pallacanestro Empoli, Biancorosso Empoli, Vela Camaiore, Laurenziana Firenze, Liburnia Livorno, Cus Pisa, Centro Minibk Carrara, Alberto Galli Terranuova Bracciolini