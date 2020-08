E' morto Francesco Serafini, fu sindaco di Piancastagnaio e consigliere regionale

20 agosto 2020 a

E' morto Francesco Serafini, ex sindaco di Piancastagnaio, in provincia di Siena, ed ex assessore regionale della Toscana. Aveva 74 anni. Nato a Piancastagnaio il 9 febbraio 1947, dal 1981 al 1983 fu segretario del Pci della zona Amiata. Nel 1970 diventò sindaco e rimase in carica fino al 1982 per poi diventare consigliere regionale nel maggio del 1983, subentrando a Luigi Berlinguer. Alle elezioni regionali del 1985 fu eletto consigliere e diventò vicepresidente della commissione Affari istituzionali e personale e membro della commissione di Controllo. Nel 1987 entrò a far parte della Giunta come assessore regionale, in sostituzione di Emo Bonifazi e si occupò di agricoltura e foreste. Quando ritornò sull’Amiata diventò presidente della Comunità montana del versante senese e poi membro del consiglio di amministrazione della banca salentina.