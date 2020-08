Siena, l'antennone che non piace. L'assessore Michelotti: "Valuteremo cosa fare"

Carlo Pellegrino 20 agosto 2020 a

A Siena l’antennone non piace. Specie da quando, modifica dopo modifica, è diventato sempre più visibile - e impattante - per lo skyline della città. Così adesso l’amministrazione comunale prende in mano la situazione ed è pronta a valutare soluzioni alternative. Anche uno spostamento? “E’ presto per parlarne - risponde Francesco Michelotti, assessore all’urbanistica e all’edilizia privata - ma parleremo con i soggetti interessati e valuteremo il da farsi”.

“Precisiamo che è tutto in regola”, assicura l’assessore parlando del dispositivo che svetta su un tetto di via Dei Termini. “Il progetto risale agli anni Novanta - ricorda - e questo palo è in quel punto dal 2003. Le autorizzazioni ci sono. Ovviamente varie modifiche nel corso degli anni, relative alle antenne, hanno cambiato l’aspetto del palo. E oggi questa struttura ha un certo impatto paesaggistico, non posso negare che vederla non è il massimo”.

Il Comune ha intenzione di intervenire. Prima, però, è necessario coinvolgere le parti in causa. “Si tratta di un oggetto - ricorda l’assessore all’urbanistica - di proprietà di una società privata che dobbiamo incontrare. Così come il condominio che ospita il dispositivo. Dopo le segnalazioni e le rimostranze ricevute da parte di alcuni cittadini, di concerto con la Soprintendenza, altro soggetto in causa che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, ci siamo già mossi per provare a individuare la soluzione più opportuna, avviando un confronto con le varie parti. I tempi? Difficili da stimare al momento, parlando di un esame che deve riguardare congiuntamente soggetti pubblici e privati. L’importante è che ci sia volontà di affrontare la questione”.

Dall’ambiente all’inquinamento elettromagnetico, l’altra preoccupazione relativa a questa antenna nel centro della città. “Ci sono rilevazioni Arpat - risponde Michelotti - che ovviamente sono pubbliche e a disposizione di tutti, con un semplice accesso agli atti”. Ma l’assessore assicura che verrà posta attenzione anche a questo aspetto. “Nel momento in cui andremo ad affrontare questa situazione - chiosa - la verifica sarà a 360 gradi e quindi non ci saranno problemi a valutare anche l’impatto ambientale, inteso come inquinamento elettromagnetico, che questo traliccio ha sulla città”.