Incendio Suvignano, il procuratore Vitello: "Ipotesi dolosa, ma la mafia non c'entra"

Matrice dolosa per l’incendio che ha distrutto il capannone della tenuta di Suvignano, in provincia di Siena. “Manca la certezza che ci potranno dare solo le relazioni dei tecnici e degli inquirenti - spiega il procuratore della repubblica Salvatore Vitello - ma è su questa ipotesi che stiamo lavorando”. Un’ipotesi inquietante, visto il valore simbolico della tenuta di Suvignano, sequestrata alla mafia e acquisita dalla Regione, ma per il procuratore della Repubblica l’ipotesi mafiosa è da scartare: “Non ci sono elementi che possano collegare questo episodio a indicatori mafiosi o di malavita organizzata”, conclude Vitello.

L’incendio, scoppiato nella notte di martedì, ha distrutto un capannone agricolo di 2000 metri con all’interno 700 rotoballe, 250 quintali di sementi, una macchina operatrice, un rimorchio e un pick-up, per un danno stimato di 800 mila euro. “Stiamo visionando i filmati delle telecamere che si trovano nei pressi del capannone distrutto dall’incendio - spiega il comandate provinciale dei carabinieri colonnello Stefano Di Pace - oltre ad acquisire tutta una serie di elementi. In ambito investigativo stiamo sentendo anche tutte le persone che lavorano nella tenuta in modo da avere più elementi sui quali procedere”.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco martedì è stato effettuato, su disposizione delle procura, un ulteriore sopralluogo con i tecnici dei carabinieri forestali. “Si tratta di un nucleo particolarmente esperto per quanto riguarda gli incendi - prosegue il comandante dei carabinieri - e hanno cercato tracce di inneschi particolari. Sono tornati anche in seguito per altre verifiche. Non è stato ufficialmente sciolto l’interrogativo sulla causa dell’incendio, ma si propende per la causa verosimilmente dolosa in quanto non ci sono, nei pressi del capannone, sorgenti di calore che potrebbero aver sprigionato scintille o fiamme. Non sono comunque state trovate neppure taniche o inneschi particolari”.