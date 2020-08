Sinalunga, l'amministrazione sulla rissa: "Episodio da non sminuire ma nemmeno strumentalizzare"

19 agosto 2020 a

a

a

La recente rissa ha lasciato dei segni nella comunità di Sinalunga, in provincia di Siena. L’amministrazione comunale afferma che “ciò che è successo non può e non deve sminuire quanto di buono fatto fino a ora”. Da parte degli amministratori c’è “la convinzione che la vicenda non debba essere sminuita, nello stesso tempo quanto accaduto deve essere collocato nel giusto contesto senza strumentalizzazioni. E’ necessario richiamare l’attenzione sull’importanza delle regole e del farle rispettare da parte di tutti i cittadini, forze dell’ordine e attività commerciali. Il concetto fondamentale e da rinforzare è che debbano essere rispettate le regole anche se questo comporta che siano presi dei provvedimenti di fronte a chi non segue la normativa. Le regole ci sono e se tutti vogliamo goderci questi ultimi periodi estivi, è necessario rispettarle”.

La questione poi prosegue sul tema caldo degli alcolici ai minori. La risposta è che “non è semplice arginare questo problema, da sempre riuscire a non far arrivare l’alcol ai minorenni è un’impresa. Occorre, quindi, la collaborazione da parte di tutti, forze dell’ordine, cittadini, famiglie, amministratori e un forte richiamo al senso di responsabilità verso noi stessi e gli altri. Soltanto con l’impegno di tutta la cittadinanza sarà possibile continuare a vivere nel giusto modo le calde serate estive”. Tornando poi sulla vicenda di sabato 8 agosto, l’amministrazione si augura che il ragazzo rimasto coinvolto possa rimettersi al più presto, ma “condanna il gesto e le circostanze in cui questo è avvenuto”.