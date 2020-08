Siena, più pattuglie in centro. Il Comune adesso pensa al Daspo Urbano

19 agosto 2020 a

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, dopo la riunione del 16 agosto, con prefetto, forze dell'ordine, priori e capitani, ha fatto il punto della situazione con il vicesindaco Andrea Corsi, l'assessore alla sicurezza Francesco Michelotti e il comandante della polizia municipale, Cesare Rinaldi sugli episodi avvenuti in Piazza del Mercato.

Il Comune proseguirà nel lavoro di supporto a tutte le forze dell'ordine adottando nuovi strumenti di controllo. Continueranno le sorveglianze da parte della polizia municipale anche grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza. Una pattuglia sosterà dalle ore 16 all'1 di notte in Piazza del Mercato. Intensificati i controlli in Banchi di Sotto, Banchi di Sopra e tutto il Terzo di San Martino. Andrà avanti inoltre il pattugliamento di agenti in borghese estendendo l'orario, in via straordinaria e in determinati giorni della settimana, fino all'alba.

Il Comune sta studiando, insieme alla Questura, nuove misure per esigenze di sicurezza, tutela dei residenti e dei luoghi: adozione del Daspo urbano, ordine di allontanamento da determinate aree, obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi per chi si macchia di atti contro il decoro civico. Ma non solo repressione. L'amministrazione comunale, consapevole che oltre alla sicurezza il problema è legato anche ad un disagio sociale, ad un malessere generazionale e a dinamiche valoriali, ha intenzione di promuovere iniziative con l'assessorato all'istruzione e politiche sociali che coinvolgano le famiglie e la scuola.