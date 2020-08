Incendio a Suvignano, l'agronomo Baffetti: "Distrutto il lavoro di una stagione"

Susanna Guarino 19 agosto 2020 a

Giacomo Baffetti è l’agronomo dell’azienda di Suvignano, aggredita dalle fiamme in provincia di Siena. Questi 700 ettari sono per lui lavoro ma anche passione. “Sono stato avvertito immediatamente di quanto stava accadendo - racconta - e mi sono subito precipitato qui. Abito a Casole d’Elsa e quando sono arrivato, dopo quaranta minuti, i vigili del fuoco erano al lavoro ma l’incendio era enorme”.

Dentro a quel capannone, andato completamente distrutto, c’era il lavoro di una stagione. “Quasi tutto il raccolto - spiega. - Le uniche rotoballe rimaste sono quelle che erano ancora nei campi. E poi l’intera produzione di granelle, oltre ai mezzi necessari al nostro lavoro”. Il capannone si trova a cento metri dalla strada, facilmente raggiungibile in quanto non esiste recinzione. “Il lavoro dell’azienda non è in pericolo - dice Baffetti - perché abbiamo a disposizione 700 ettari e quindi l’area coltivabile è anche molto lontana dal capannone. Nel caso dovesse esserci una contaminazione nelle vicinanze del capannone distrutto, abbiamo terreno per proseguire il lavoro. L’azienda - prosegue - dà lavoro a un operaio a tempo indeterminato, tre stagionali e una impiegata. Poi abbiamo due pastori che abitano nel terreno, uno dei quali ha dato l’allarme. Sicuramente sarà sequestrata l’area intorno al capannone, che poi dovremo smantellare e ricostruire”.

Un progetto che era comunque avviato: “Con la Regione avevamo iniziato la bonifica dell’eternit e la copertura sarebbe stata sostituita da pannelli fotovoltaici. Teniamo molto a questo aspetto sostenibile”. Salvi, per pochi metri, i capi di bestiame. “Le pecore dei pastori sono nei campi - spiega l’agronomo - ma a poca distanza dal capannone abbiamo le stalle con maiali e cavalli. Gli animali non hanno assolutamente risentito dell’incendio”. E l’azienda, che ha anche alloggi turistici, aveva anche un buon numero di ospiti: “Dopo un luglio deludente - continua l'agronomo - anche l'attrattività turistica della tenuta era ripresa. Abbiamo tutti gli alloggi della villa occupati di vacanzieri italiani e tedeschi”.

Intanto è già iniziata la conta dei danni: “Sicuramente si aggira sugli 800 mila euro, ma a questi vanno aggiunti i costi per lo smaltimento. Siamo assicurati, ma una parte dei danni resterà a nostro carico”.

Sulle origini del rogo non vuole fare ipotesi: “Le indagini sono iniziate immediatamente e sono in stretto contatto con i carabinieri. Non voglio neppure pensare che tutto ciò sia causato deliberatamente da qualcuno. Non abbiamo mai avuto minacce o intimidazioni. Lavoriamo come una normale azienda ma Suvignano è un simbolo di legalità e quindi nulla può essere escluso”.