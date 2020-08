Incendio a Suvignano, danni per 800mila euro. L'ipotesi del dolo, la procura apre una inchiesta

Susanna Guarino 19 agosto 2020 a

a

a

Ottocentomila euro di danni. Il sospetto che l’incendio divampato nella tenuta di Suvignano, a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, possa essere di origine dolosa, ha portato all’immediata apertura di un’inchiesta da parte della procura. E mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica, l'Arpat sta stimando anche il danno ambientale provocato dalla presenza della copertura in eternit del capannone andato distrutto. La nuvola di fumo potrebbe aver portato lontano le scorie, depositandole poi sui terreni destinati alla produzione agricola. L’incendio è divampato intorno alla 3,50. Fiamme subito altissime che hanno svegliato uno dei pastori che abitano nell’azienda sequestrata alla mafia e simbolo di legalità. L’allarme è quindi scattato tempestivamente e l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma le proporzioni dell’incendio erano tali da rendere problematico lo spegnimento.

Le fiamme hanno devastato il capannone agricolo di 2000 metri quadri della tenuta, distruggendo 700 rotoballe di fieno, 250 quintali di seme d’erba medica e trifoglio, una macchina operatrice, un rimorchio e un pick-up. Ottocentomila i danni stimati, coperti comunque da assicurazione, ai quali devono essere aggiunti i costi di bonifica e per lo smaltimento dei mezzi distrutti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini e che hanno posto sotto sequestro l’area interessata dalle fiamme. Impegnate nelle operazioni di spegnimento due squadre del comando dei vigili del fuoco di Siena ed una del distaccamento di Montalcino, con undici uomini che hanno lavorato per l’intera giornata e che si sono date il cambio per proseguire le operazioni nel corso della notte. L’azienda agricola di Suvignano era stata sequestrata nel 1983 a un imprenditore palermitano legato a Cosa Nostra e confiscata in via definitiva nel 2007 con la condanna dell’imprenditore passata in giudicato.

Dal 2019 è stata affidata alla Regione Toscana che la gestisce attraverso Ente Terre ed è e diventata il simbolo dei beni in Toscana strappati alla criminalità organizzata e tornati a disposizione della collettività.