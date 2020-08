Siena Coronavirus, cinque nuovi casi

14 agosto 2020 a

Nuovo incremento nel bilancio estivo del Coronavirus, che oggi (14 agosto) registra 6 nuovi casi in tutta la macro area della Asl Toscana sud est. Cinque riguardano il territorio di Siena, uno quello di Arezzo. Tra i contagiati senesi ci sono un giovane di 20 anni e una ragazza di 26, entrambi di Castellina in Chanti e appena stati in Kosovo. Si trovano in isolamento domiciliare e sono asintomatici.

Tornava invece da Corfù una 19enne di Colle Val d'Elsa, a sua volta asintomatica e in isolamento domiciliare. Un'altra ragazza di 19 anni è tornata da Corfù e si trova ora in isolamento domiciliare: è di Montalcino ed è asintomatica. Infine, il quinto caso riguarda una donna di 55 anni di Siena, tornata dalla Sardegna. E' paucisintomatica ed è in isolamento domiciliare.