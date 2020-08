Siena, quindicenne denunciato per danni

14 agosto 2020 a

a

a

Una bravata notturna, l'ennesima di cui si è reso protagonista, ha procurato una denuncia a un quindicenne, più volte identificato dai poliziotti della Questura nel centro storico di Siena nel corso delle sue scorribande. Questa volta si era arrampicato su un muretto in piazza del Mercato per poi saltare sopra il tetto di un’autovettura parcheggiata, provocando seri danni alla carrozzeria.

Siena, microcriminalità in centro, il sindaco De Mossi: "Più telecamere in piazza del Mercato"

Un testimone ha assistito al fatto e ha fornito una dettagliata descrizione fisica dell’autore dell’atto vandalico agli agenti che, conoscendolo già, non hanno avuto difficoltà a individuarlo. La proprietaria della macchina ha sporto querela e quindi il giovane, non nuovo a questo tipo di comportamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Firenze per il reato di danneggiamento.