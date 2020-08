Siena, trattore si ribalta a Radicofani: morto un uomo

14 agosto 2020 a

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina (14 agosto 2020), intorno alle 12 nel Comune di Radicofani. I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono infatti intervenuti per un soccorso a persona, in località Podere Casacioli, dove un trattore si è ribaltato in una zona boschiva. Per l'uomo che lo conduceva, un 53enne, non c'è stato niente da fare ed è morto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire esattamente la dinamica, insieme al personale sanitario del 118 e a quello Asl della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll). Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però purtroppo non è servito.