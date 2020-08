Siena, l'ultimo saluto a Colonnino

13 agosto 2020 a

Si sono svolti questa mattina, 13 agosto 2020, i funerali di Gabriello Lorenzini, a tutti noto come Colonnino. Tartuchino e tifosissimo della Robur, personaggio sagace, ironico e amatissimo, se ne è andato per un malore improvviso e tanti senesi, negli ultimi giorni, gli hanno reso omaggio in vari modi. Il disegnatore e istrione Alessandro Valenti, in arte Alvalenti, ha usato parole toccanti ( QUI ), ma è andato oltre. Sul Corriere di Siena di oggi è uscita una sua vignetta che rappresenta una Tartuca in lacrime mentre vede un colonnino di piazza che prende il volo, con il fazzoletto oro e turchino.

Alle esequie, nell'Oratorio della Tartuca, era presente anche il sindaco Luigi De Mossi, in veste soprattutto di amico personale di "Lello". Prima dell'ultimo viaggio, il feretro è stato portato alla Costarella per l'ultimo saluto alla Piazza. Ma chissà, forse è la Piazza che ha fatto l'inchino a Colonnino prima di lasciarlo andare via.