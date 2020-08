Siena, rissa in piazza del Campo: due denunciati

13 agosto 2020 a

a

a

Due ventenni senesi sono stati denunciati dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Siena per aver partecipato attivamente a una rissa avvenuta in piazza del Campo la notte fra martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020. Per giungere al provvedimento ci sono volute un'indagine accurata e approfondita e una ricostruzione degli eventi attraverso testimonianze chiave e alcuni filmati amatoriali girati quella stessa sera. Così è emerso che i due ragazzi, probabilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbero iniziato, apparentemente senza motivo, a insultare e provocare un gruppetto di giovani con atteggiamento di sfida. Di lì a poco, con l'arrivo di altri amici, la situazione è degenerata, una persona caduta a terra è stata colpita ripetutamente con calci e pugni e un minorenne ha ricevuto un cazzotto in un occhio. Alla luce degli elementi raccolti, i due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di rissa.