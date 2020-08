Siena, in cammino per amore e solidarietà

12 agosto 2020 a

a

a

Amore, speranza, solidarietà. Sono questi gli ingredienti che, uniti a coraggio e spirito d'avventura, stanno animando Camilla Marzucchi, giovane imprenditrice senese nel campo dell'accoglienza, che ha cominciato un viaggio a piedi, da sola, che la porterà al Santuario della Madonna di Loreto, in Liguria. Tutto documentato sui social network. Il primo, lungo tratto la vede percorrere la via Francigena, direzione Sarzana. Da lì, prenderà la via della Costa ligure, fino a raggiungere il traguardo, all'inizio di settembre. "E' una sorta di fioretto - spiega lei stessa. - Vado nel paese dove la mia mamma, Aurelia, è stata bambina. Lei è scomparsa il 14 marzo, in pieno periodo di lockdown, e non abbiamo potuto onorarla con un funerale. Un amaro destino che ci accomuna a tantissima gente in Italia. Dal giorno della sepoltura, ho pensato a qualcosa per ricordarla, e alla fine ho deciso di intraprendere questo cammino".