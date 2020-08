Siena, Ronaldo del Milan, la pasta al sugo e due gol

11 agosto 2020 a

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello sport in cui ha svelato un aneddoto dei suoi anni in rossonero legato a Siena. “Ci sono i giocatori che studiano - ha detto - e poi ci sono i lazzaroni, che di solito sono anche i più talentuosi, irragionevolmente dotati. Ronaldo, il fenomeno. Siena, la sua seconda partita con noi, sei giorni prima aveva giocato mezz’ora con il Livorno. Il venerdì sera, a tavola, si mangia due piattoni di pasta al pomodoro e con mezzo chilo di pane fa la scarpetta. Io e Ancelotti ci avviciniamo. «Fenomeno, lo sai che domani giochiamo, non mi sembra il caso di esagerare». Lui alza lo sguardo dal piatto e con la bocca ancora piena di pane e sugo: «Quello che mi marca sa che dovrà controllare il fenomeno, il problema è soltanto suo». Due gol".