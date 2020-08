Coronavirus, Matteo Salvini: "Tls eccellenza per Siena e l'Italia"

07 agosto 2020 a

Matteo Salvini, nella sua breve tappa di oggi (7 agosto 2020) a Siena, ha voluto visitare gli impianti della Toscana Life Science. “E’ emozionante – ha detto – che questa città sia all’avanguardia nella lotta al Covid nel mondo. Siena è il Palio, è il vino, è la bellezza, la storia, ma è egregiamente rappresentata anche da questi ragazzi e questi ricercatori. Da italiano, faccio il tifo per loro: potrebbero essere i primi al mondo a darci la soluzione per sconfiggere la bestia del Coronavirus".

La burocrazia sta dalla parte del Covid. Tls aspetta da anni i milioni promessi da Roma

Il leader del Carroccio ha poi sottolineato: "Spesso mi capita di visitare aziende che hanno dei problemi, in questo caso sono contento di toccare con mano un’eccellenza senese e italiana. Staremo vicini a Tls, sta chiedendo contributi a livello nazionale, come Lega cercheremo di mettere la questione nei decreti e di mantenere una particolare attenzione per questa realtà”.