Siena, auto in bilico ad Acquaviva

Pauroso incidente stradale brillantemente risolto dai vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano, che sono intervenuti in località Acquaviva di Montepulciano. Una vettura era finita fuori strada rimanendo poi in bilico sul guard-rail. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre la conducente dall'abitacolo della vettura e a calmarla, poi la donna è stata affidata ai sanitari del 118, intervenuti a loro volta, per le prime cure del caso e per il successivo trasporto presso l'ospedale di Nottola, dove è stata presa in carico dai medici e dagli infermieri della struttura della Valdichiana.