Siena, pensionati fanno una donazione alle Scotte

Una raccolta fondi in occasione del pensionamento per poter aiutare i piccoli pazienti delle Scotte. E’ la lodevole iniziativa di un gruppo di ferrovieri, che hanno raccolto soldi utilizzati poi per acquistare 8 carrozzine donate successivamente all’ospedale, per le esigenze dei degenti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Neuropsichiatria infantile. La consegna da parte dei donatori Massimo Borghi, Alberto Forti, Fabio Ricci, Giorgio Fiaschini e Alessandro Borgogni è avvenuta alla presenza di Mario Messina, direttore del Dipartimento della donna e dei bambini e della Chirurgia pediatrica, di Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e di Roberto Canitano, direttore della Neuropsichiatria infantile, insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.