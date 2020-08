Siena, Eroica a Gaiole non ci sarà

07 agosto 2020 a

L'Eroica 2020 di Gaiole in Chianti non si farà. Sono gli stessi organizzatori a comunicarlo, spiegando di essere stati obbligati "da condizioni socio-ambientali e sanitarie che ci costringono alla responsabilità. Quest'anno dobbiamo fare i conti, tutti assieme, con sindaco ed istituzioni locali che comprensibilmente non sono tranquille, con regole che comunque snaturerebbero, anche nelle modalità distanziate che avevamo predisposto, quel clima magico capace di rendere L'Eroica evento unico ed irripetibile".

Il sindaco Michele Pescini sottolinea: "La decisione è stata presa responsabilmente valutando la volontà della popolazione e le condizioni sanitarie nazionali e internazionali che non consentono di garantire un livello di tutela adeguato per i cittadini e per i partecipanti. Il Comune ha valutato questa scelta con grande attenzione tenendo conto di tutti i fattori di cui l'Eroica è portatrice e ha messo al primo posto la difesa e i bisogni della comunità. Allo scopo è stato aperto un confronto con la prefetta di Siena".