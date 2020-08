Siena, incendio in una casa a Poggibonsi

06 agosto 2020 a

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti oggi (6 luglio) nel centro valdelsano, in via Abetone, perché sono stati chiamati per domare un incendio che si è sviluppato all'interno del locale adibito a lavanderia di un'abitazione. Le fiamme, prontamente domate dai vigili intervenuti, hanno interessato una lavatrice e un'asciugatrice installate in quel luogo, ma hanno danneggiato anche la mobilia presente nella stanza. Il locale interessato dall'incendio, e quello che si trova immediatamente sopra, sono stati dichiarati momentaneamente inagibili dal funzionario di guardia, sopraggiunto appositamente sul luogo dell'evento. Per fortuna non sono state segnalate persone coinvolte.