Siena, Guardia di finanza nei luoghi della movida

06 agosto 2020

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Siena sta attuando giornalmente controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Particolare attenzione è stata rivolta a tutti i fenomeni di esercizio abusivo di attività e professioni, nonché ai luoghi della movida e, più in generale, di aggregazione giovanile. Proprio per rendere percepibile alla collettività la presenza delle istituzioni, le Fiamme gialle senesi, insieme agli uomini del commissariato di Chiusi-Chianciano Terme, hanno recentemente collaborato in Valdorcia, realizzando una serie di controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni sia a tutela della salute pubblica, sia quelle di natura economico-finanziaria.