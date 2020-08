Coronavirus, tre nuovi casi a Chiusi

05 agosto 2020 a

Il Coronavirus torna a farsi sentire. Nel tardo pomeriggio di oggi, 5 agosto, il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, ha annunciato su Facebook che nella città di Porsenna ci sono tre nuovi casi positivi. Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di una famiglia di Montallese, rientrata recentemente dall’estero. Dopo qualche giorno, la madre e i due figli hanno cominciato ad accusare i sintomi che hanno consigliato di fare accertamenti. Così è arrivata la conferma che è stato contratto il Covid-19, ma nessuno di loro ha avuto contatti con altre persone perché, per precauzione, si sono messi da soli in quarantena. Qualche apprensione per il padre, che non ha sintomi ed è andato regolarmente al lavoro: domani sarà sottoposto al tampone

Bettollini ha comunque sottolineato che i protocolli di sicurezza sono scattati immediatamente e ha invitato tutti quelli che devono rientrare dall’estero a mettersi volontariamente in isolamento, per scongiurare ogni rischio.