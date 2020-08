Siena, ritrovata la donna scomparsa in Valdelsa

05 agosto 2020 a

Lieto fine per la vicenda di Antonella Rubicini, la donna che ieri, 4 agosto, si era allontanata da casa senza più dare proprie notizie. La signora è stata ritrovata intorno alle 19 di oggi, anche grazie al tam tam mediatico che si è sviluppato fin dal pomeriggio sul web, tramutandosi soprattutto in un passaparola sui social network, con tanto di foto e descrizione fisica: alta circa 1 metro e 58, capelli castani lisci, lunghi fino alle spalle, vestita con jeans, una t-shirt e scarpe con zeppa in cuoio. Le ultime informazioni la collocavano in un’area compresa fra Poggibonsi, San Gimignano e Barberino Val d’Elsa, così le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri di San Gimignano, sono riusciti a rintracciarla e ad archiviare tutti i timori.