Siena, si cerca una donna sparita in Valdelsa

05 agosto 2020 a

a

a

E' scattato l'allarme per una donna che ieri, 4 agosto, si è allontanata da casa senza più dare proprie notizie. La signora si chiama Antonella Rubicini, ha 51 anni, è alta circa 1 metro e 58, pesa 65 chilogrammi e ha i capelli castani lisci, lunghi fino alle spalle. Al momento della scomparsa indossava jeans, una t-shirt e scarpe con zeppa in cuoio. Le ultime informazioni disponibili la collocano in un’area compresa fra Poggibonsi, San Gimignano e Barberino Val d’Elsa. Chiunque avesse notizie o avesse visto la sua auto (una Suzuki SX4 di colore grigio, targata DE139PJ), può contattare la stazione dei carabinieri di San Gimignano al numero 0577 940313.