Siena, tentata truffa ad anziana di Poggibonsi

05 agosto 2020 a

a

a

Si è presentato a casa di un’anziana che vive da sola, in zona Palagetto, a Poggibonsi, e si è spacciato come un incaricato Enel delegato al controllo e verifica dei contratti di fornitura di energia elettrica. Con la scusa di visionare la bolletta per accertare i dati dell’intestatario, è entrato nell’appartamento e ha chiesto di poter usare il bagno. La donna ha accolto la sua richiesta lasciandolo così libero di accedere ad altri locali della casa. Dopo aver “controllato” la bolletta, l’uomo se ne è andato, ma più tardi la nipote della signora, parlando con lei, ha appreso quanto era successo e si è insospettita, così ha verificato se fosse stato asportato qualcosa. Fortunatamente ha potuto constatare che non era stato rubato niente. Il tentativo di truffa è stato comunque segnalato al commissariato di Pubblica sicurezza della cittadina valdelsana.