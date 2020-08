Siena, spacciatore arrestato a Montepulciano

05 agosto 2020 a

Un uomo di Montepulciano, destinatario della misura restrittiva dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, questa mattina (5 agosto) è stato sottoposto agli arresti domiciliari su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena. Ciò è avvenuto in seguito a indagini condotte tra gennaio e aprile dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Montepulciano, iniziate sulla base di alcune segnalazioni riguardanti un presunto spaccio di stupefacenti nella zona, soprattutto nella frazione di Abbadia.

I militari, anche con mirati servizi di osservazione, hanno rinvenuto 14 dosi di eroina addosso ad alcuni dei clienti della persona arrestata, e hanno sequestrato una decina di grammi della medesima sostanza e 400 euro in denaro contante, a seguito della perquisizione domiciliare di oggi presso l’abitazione del 55ene destinatario dell’ordinanza. Quest'ultimo, dunque, esercitava un’attività di spaccio a tempo pieno e riforniva una fitta rete di tossicodipendenti anche in pieno lockdown, non curandosi delle restrizioni imposte alla circolazione delle persone in quel periodo.