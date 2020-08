Siena Bettolle, tre feriti nell'auto uscita di strada

03 agosto 2020 a

a

a

Intervento urgente dei vigili del fuoco del Comando di Siena sul raccordo Siena-Bettolle per un incidente stradale. Nei pressi dell'uscita nord di Castelnuovo Berardenga, una vettura è uscita di strada, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della pattuglia dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto. Le 3 persone che eran0 all'interno dell'abitacolo dell'automobile sono state prima medicate e poi prese in carico dai sanitari del 118 che hanno prestato loro le prime cure. Successivamente, sono state trasportate in ospedale, al policlinico delle Scotte per ulteriori accertamenti: due di loro sono partite a bordo delle ambulanze, per una è stato invece necessario far intervenire l'elisoccorso Pegaso.