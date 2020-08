Siena, vigili del fuoco in azione in centro

03 agosto 2020 a

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa mattina (3 agosto) intorno alle 12.10 nel centro storico della città, in via Pantaneto. La chiamata riguardava un'operazione di soccorso a una persona anziana che non rispondeva e si trovava all'interno di un'abitazione. Per poter accedere nella casa, il personale del corpo Speleo alpino fluviale (Saf) si è dovuto calare dal tetto fino a una finestra, che si trova al terzo piano e che è stata il punto di accesso. Una volta dentro, i vigili del fuoco hanno aperto la porta, permettendo così ai sanitari di soccorrere la persona (che era cosciente) e di prenderla in carico.