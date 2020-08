Palio di Siena, morto Brogi ex capitano della Pantera

02 agosto 2020 a

a

a

Un lutto ha colpito la contrada della Pantera. E' morto Giuseppe Brogi, classe 1947, capitano di Stalloreggi capace di vincere all'esordio, il 2 luglio 1994, con l'accoppiata Massimino e Uberto. Dirigente molto amato dal suo popolo, ma anche stimato e rispettato dalle consorelle, nel suo mandato si colloca l'episodio della "artigliata" nell'agosto 1996, quando la rivale Aquila era la favorita con Oriolu de Zamaglia e (strani scherzi del destino...) proprio Massimino. Le speranze di Piazza Postierla si spensero alla mossa, il fantino Franco Casu detto Spirito fu squalificato per 20 carriere e chiuse così la sua parabola sul tufo, la Pantera fu fermata per due Palii, ma fu lui a riportarla in piazza per due volte nel 1998, prima di passare la mano. Da anni Brogi viveva a Roma, ma riposerà nella sua Siena. I funerali verranno celebrati martedì 4 agosto nella chiesa del Carmine, poi l'ultimo viaggio fino al cimitero della Misercordia.