Siena, assessore Tirelli: "Strade Bianche cartolina per tutto il territorio"

02 agosto 2020 a

a

a

“Abbiamo spedito una cartolina da Siena e dalla provincia che è entrata nelle cassette di milioni di persone". Gongola l’assessore al turismo Alberto Tirelli il giorno dopo la gara di ciclismo Strade Bianche riservata ai professionisti, che ha aperto il calendario internazionale post Covid. "Il mondo ha visto quanto è bella la nostra città - rilancia - e il ritorno per un evento del genere, giunto poi in questo momento, è assoluto. Pensiamo, per esempio, a quanti appassionati del Belgio, dopo aver assistito in tv al trionfo di Wout van Aert, potrebbero scegliere di venire qui, magari per provare quelle strade che lo hanno incoronato".

Strade Bianche, ladri di biciclette a Siena: furto nella notte. Bottino da 60 mila euro

E' il momento di tirare i bilanci: "A mente fredda, posso dire che non è stato facile rispettare le misure di sicurezza, che erano molto rigide, quindi dobbiamo ringraziare la tenacia del sindaco, l’impegno del prefetto e del questore, ma anche delle forze di polizia e dei volontari. E’ scontato dire che senza di loro questa giornata non sarebbe stata possibile. La città, poi, ha risposto presente, come sempre. Abbiamo chiesto un sacrificio alla nostra gente, soprattutto alle attività commerciali che sono rimaste chiuse per alcune ore, ma penso che questo sia uno sforzo che vale la pena di compiere, perché credo che porterà un ritorno che durerà anni".