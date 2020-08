Siena, arrestato un pregiudicato alla stazione

01 agosto 2020 a

a

a

Era andato a Poggibonsi per trovare alcuni parenti, ma doveva ancora scontare un anno e quattro mesi di reclusione per “oltraggio a pubblico ufficiale”, reato commesso nel 2014 a Firenze. Così un pregiudicato napoletano di 58 anni è stato fermato dai carabinieri alla stazione della città valdelsana e, successivamente, portato al carcere di Santo Spirito di Siena. La cosa particolare di questa vicenda è che l'uomo, se avesse chiesto tramite avvocato una misura alternativa alla detenzione in prigione, probabilmente avrebbe visto la sua domanda accolta, Invece, avendo omesso tale passaggio, adesso resta in attesa di sviluppi.

Il suo arresto è scaturito da un misto di intuito e un pizzico di fortuna. I militari si trovavano sul posto per normali controlli su persone dal fare sospetto o semplicemente sconosciute. Tra tanti, hanno intercettato proprio un soggetto di reale interesse operativo, come confermato dalla banca dati.