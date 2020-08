Strade Bianche, ladri di biciclette a Siena: furto nella notte. Bottino da 60 mila euro

Aperto il tetto di un mezzo

01 agosto 2020

Ladri di Biciclette alle Strade Bianche. Nella notte del 31 luglio 2020, ladri sono entrati in azione nell’albergo di Siena che ospita la Trek-Segafredo, la squadra di Vincenzo Nibali ed Elisa Longo Borghini. Il furto, effettuato da professionisti su commissione, ammonta a più di 60 mila euro. E' scattata la denuncia e sono Intervenuti subito i carabinieri.

E' stato preso di mira il camion che conteneva una ventina di biciclette della squadra donne e ne sono state rubate sei modello Emonda, uscita giugno, lo stesso che usa Nibali. I ladri hanno tagliato il tetto con un seghetto e sono entrati. Tra le sei bici rubate non c’è quella della Longo Borghini. In ogni caso le sei ragazze del team hanno preso ugualmente il via alla prova femminile.