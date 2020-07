Milo Manara, omaggio alle eroine del Coronavirus per beneficenza

31 luglio 2020 a

Milo Manara, autore dell'apprezzatissimo Palio del 16 agosto 2019 vinto dalla Selva, ha voluto rendere omaggio alle eroine della quarantena alla sua maniera. Nel periodo della pandemia, ha dipinto alcuni acquerelli che ritraggono donne bellissime, come è nello stile del maestro, ma soprattutto in prima linea contro l'emergenza. Infermiere, certo, e anche dottoresse. Ma non solo. Dai suoi pennelli sono uscite anche cassiere, postine, operaie, poliziotte, volontarie sulle ambulanze, addette alle pulizie, camioniste e tutta una serie di rappresentanti di un universo femminile che non si è mai tirato indientro, neanche nella fase più drammatica dell'attacco del virus

Fumetti e solidarietà vanno a braccetto nella lotta al coronavirus. "Lockdown Heroes", dal 30 luglio in libreria, è, infatti, un portfolio che raccoglie le illustrazioni che il maestro Milo Manara ha realizzato durante l’emergenza Covid-19 e ha dedicato alle donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, affinché la vita andasse avanti. Si tratta di un prezioso cofanetto con 24 stampe di disegni ad acquerello su carta di pregio con timbro a secco della firma di Manara. Il tutto corredato da un fascicolo con un testo di Vincenzo Mollica e un’intervista esclusiva a Milo Manara a cura di Tito Faraci. Il volume, per Feltrinelli Comics e in collaborazione con Comicon, sarà, dunque, anche solidale.

Perché solidale? Perché con una donazione benefica proveniente dalle vendite, si supporteranno le attività dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, del Policlinico Universitario di Padova e dell'Ospedale Domenico Cotugno di Napoli.