Siena, il vicesindaco incontra commercianti e cittadini

Il vicesindaco di Siena Andrea Corsi ha incontrato oggi pomeriggio (30 luglio), una delegazione di abitanti e commercianti di via Stalloreggi all'interno del Palazzo pubblico. E' stato fatto il punto della situazione sulle problematiche della zona evidenziate nelle segnalazioni dei cittadini. Dopo un confronto franco e costruttivo, sono state raggiunte alcune definizioni sul futuro della strada. L'obiettivo che l'amministrazione comunale intende portare a compimento è l'alleggerimento del traffico e una maggiore sicurezza della via attraverso il potenziamento della segnaletica. Inoltre saranno previsti ulteriori controlli della polizia municipale per contrastare chi lascia i mezzi in divieto di sosta e con il motore acceso e soprattutto chi non rispetta i limiti di velocità. Il vicesindaco e la delegazione si sono dati un nuovo appuntamento entro la fine dell'anno.