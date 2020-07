Siena, Agnes Belli campionessa italiana

30 luglio 2020 a

a

a

E' di Abbadia San Salvatore la regina tricolore di bodybuilding, categoria bikini. Agnes Belli, 26 anni, ha conquistato il titolo nell'ambito del campionato italiano 2020 Wabba, che si è svolto a Perugia. Una performance impeccabile, non solo per la preparazione muscolare, ma anche per il posing e la leggerezza con cui si è mossa sul palco. “E' una grande soddisfazione”, commenta Agnes, che corona uno dei sogni della sua giovane vita. “Sono sempre andata in palestra e ho cominciato a gareggiare tre anni fa, classificandomi nei primi posti, fino a questo gradino più alto. Non tutti comprendono uno sport del genere, ma a me piace molto, anche perché ti mette alla prova, consente di analizzarsi, farsi conoscere, ascoltarsi, acquisire consapevolezza di sé”.