Alex Zanardi, gli atletici paralimpici e la canzone preferita

29 luglio 2020 a

Tutti insieme per Alex. Gli atleti paralimpici italiani hanno deciso di mandare un messaggio di incoraggiamento a Zanardi interpretando -ciascuno alla propria maniera- uno dei brani preferiti dal campione paralimpico: ’Don’t stop me now’ dei Queen. Si tratta di un omaggio realizzato con il cuore per testimoniare l’affetto che lega tutto il movimento a uno dei suoi atleti più rappresentativi.

In tanti hanno voluto dare il proprio contributo: Annalisa Minetti, Bebe Vio, Martina Caironi, Daniele Cassioli, Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando, Rosa Efomo De Marco, Silvia Biasi, Giulia Aringhieri, Viola Strazzari, Giulio Maria Papi, Giuseppe Campoccio, Alessandro Brancato, Kevin Casali, Simone Cannizzaro, Giada Rossi, Matteo Cattini, una rappresentanza della nazionale italiana di scherma paralimpica e della nazionale italiana volley femminile sorde, Luca Mazzone, Antonino Bossolo. A chiudere il video il presidente del Cip Luca Pancalli che come messaggio ha scelto di rievocare la regola dei 5 secondi formulata proprio dal campione paralimpico.

"La famiglia paralimpica - dichiara - si sta stringendo ad Alex affinché possa sentire tutto l’amore e l’affetto che nutriamo nei suoi confronti. Con grande spontaneità e sincerità, utilizzando una delle sue canzoni preferite vogliamo solo dire…Forza Alex!"