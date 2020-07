Alex Zanardi, Gusinu torna a parlarne

29 luglio 2020 a

a

a

"Come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, nel caso di Alex Zanardi i miglioramenti si ottengono dopo molto tempo, mentre i peggioramenti possono arrivare all'improvviso". Parola di Roberto Gusinu, direttore sanitario del Policlinico delle Scotte di Siena, che è tornato a parlare del campione paralimpico, dimesso la scorsa settimana per essere portato in una clinica lecchese, dove è rimasto per pochi giorni prima di essere nuovamente trasferito, al San Raffaele di Milano, in terapia intensiva.

Alex Zanardi, lascia Siena: trasferimento in un centro specializzato

Sull’ipotesi che l'ex pilota di formula 1 possa aver contratto un’infezione, il luminare senese precisa: "Maggiore è la situazione di pericolo e più possono esserci problematiche del genere".

Biagioni, medico che ha soccorso Zanardi per primo: "Oscillazioni di salute da mettere in conto"

Nel corso della permanenza a Siena, Zanardi è stato operato tre volte. Un quarto intervento lo ha riguardato a Milano dopo un aggravamento delle condizioni cliniche.