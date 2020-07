Siena, sequestrate tre strade nel bosco

29 luglio 2020 a

I carabinieri forestali di Siena hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di tre strade in un'area boschiva nel territorio di Sovicille, lunghe rispettivamente, 1.200, 950 e 1.400 metri e larghezza media variabile da 3,50 5 metri. Erano state oggetto di lavori di allargamento dell’originario tracciato (mediamente inferiore a 3 metri), eseguiti con un mezzo meccanico apripista, con trasformazione della preesistente area boschiva ed alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante estirpazione di ceppaie e movimenti di terra in danno al bosco. All’interno dello stesso cantiere boschivo, a marzo, era stato sequestrato un altro tratto di strada forestale circa 1 chilometro di lunghezza e 6 metri di larghezza, a sua volta ampliato in maniera consistente.

Sono stati segnalati quattro soggetti, ai quali, a vario titolo, è stato contestato l’illecito ambientale.