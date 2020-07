Siena, lavoro nero in un locale

29 luglio 2020 a

a

a

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siena. su segnalazione dei colleghi di una stazione della Valdichiana in merito a un pub ristorante che avrebbe impiegato personale in nero, con il supporto di tre militari del posto sono entrati nel locale in borghese e, dopo aver osservato chi stesse in quel momento lavorando, hanno chiamato i due 35enni titolari e hanno verificato se cuochi, baristi e camerieri appena visti all'opera fossero regolarmente assunti. Su otto lavoratori, due erano in nero. Sono scattate sanzioni amministrative per 5 mila euro agli imprenditori. Qualora non dovessero provvedere a regolarizzare la posizione lavorativa di queste due persone nel termine delle 24 ore successive, diverrà esecutiva la sospensione dell’attività, già disposta dallo stesso Nucleo ispettorato del lavoro.