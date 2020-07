Siena, ipotesi di un concerto di Bennato

28 luglio 2020 a

Non è passata inosservata la presenza di Edoardo Bennato a Siena. Il famoso cantautore, pilastro e vera icona del rock italiano, ieri (27 luglio 2020) si è concesso qualche ora nella città del Palio, con pranzo in un locale di piazza del Campo e una visita alle bellezze della città con una guida d'eccezione come il sindaco Luigi De Mossi. Non è la prima volta che l'artista si fa vedere all'ombra della torre del Mangia, dove ha tenuto un memorabile concerto di Capodanno, per salutare l'arrivo del 2002, ha esposto alcune sue opere e dove ha anche amicizie personali.

E' stata una visita di piacere, ma si vocifera che con il primo cittadino sia stata studiata anche l'ipotesi di un concerto, magari da inserire "a sorpresa" nel programma di Vivi Fortezza a settembre. Non resta che attendere sviluppi.